IFR Awards 2024.: UniCredit nominata Banca dell'anno a livello globale

(Teleborsa) - L'International Financing Review (IFR) ha riconosciuto la leadership globale di, nominandolanei suoiI vincitori sono stati pubblicati il 5 febbraio e verranno menzionati nel supplemento IFR Awards. Gli awards verranno consegnati durante la cerimonia di premiazione annuale che si terrà a Londra il 17 marzo.è il principale fornitore mondiale di intelligence sui mercati dei capitali globali. Il team IFR è il più grande e il più esperto di tutte le pubblicazioni sui mercati dei capitali e comprende un mix di giornalisti esperti e professionisti riconosciuti del settore. La pubblicazione è particolarmente qualificata per offrire commenti imparziali di esperti da tutti i principali hub finanziari, garantendo il massimo livello di giornalismo di qualità."Le mosse di Andrea Orcel nel mercato M&A hanno fatto notizia. Di certo, ha sfidato le autorità europee a mantener fede alle loro parolesull'unione bancaria. Ma – ha affermato– è fondamentale non trascurare la svolta del business sottostante di UniCredit negli ultimi anni. Era un istituto bancario nella media e si è trasformato in un leader nel settore bancario Europeo, una banca molto più redditizia, molto più dinamica e molto più imprenditoriale di quanto non fosse. Questa è una grande notizia per i suoi clienti, ma anche per il settore bancario italiano ed europeo"."Siamo estremamente orgogliosi di questi risultati e di ciò che rappresentano per la trasformazione di UniCredit. Oggi – ha dichiarato– siamo una banca diversa e, mentre concludiamo la prima fase di UniCredit Unlocked avendo superato tutti i nostri obiettivi, è un piacere riflettere su quanta strada abbiamo fatto. Siamo diventati un punto di riferimento per l'eccellenza bancaria in Europa grazie al duro lavoro e alla dedizione delle nostre persone, che si impegnano senza sosta per offrire risultati ai nostri clienti e alle loro comunità. Questi sono i loro premi e dovrebbero essere molto orgogliosi di ciò che hanno realizzato".