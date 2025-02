L'Europa ai nastri di partenza. Piazza Affari splende di luce propria

AstraZeneca

(Teleborsa) -, che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza, con l'attenzione degli investitori concentrata sulle banche centrali. Oggi, laha ridotto il tasso di interesse di 25 punti base, portandolo al 4,5%, centrando le attese degli analisti. Nel frattempo, continua intanto la:, che ha visto protagonisti in Europa, i conti di, mentre in Italia,ha messo a segno un utile 2024 di 1,95 miliardi di euro e ha annunciato oltre 1 miliardo di dividendi.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,59%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 71,14 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,47%, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,21%, eavanza dell'1,47%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,48%, a 37.122 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 39.378 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 6/02/2025 è stato pari a 3,69 miliardi di euro, con un incremento del 32,31%, rispetto ai precedenti 2,79 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,81 miliardi.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 7,02%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,89%.Decolla, con un importante progresso del 4,36%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,10%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,83%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,21%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,15%.Tentenna, che cede lo 0,86%.Tra i(+4,87%),(+3,82%),(+3,13%) e(+3,12%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,41%.