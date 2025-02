M&G acquisisce una quota di maggioranza in P Capital Partners

M&G Investments

(Teleborsa) -, società britannica attiva nel settore del risparmio e degli investimenti, ha. Leader in Europa nel segmento dei prestiti corporate non-sponsor, P Capital Partners sostiene la crescita di imprenditori e aziende a conduzione familiare, oltre che lo sviluppo delle tecnologie sostenibili. Il closing della transazione, di cui non sono stati forniti dettagli finanziari, è previsto per la metà del 2025.Fondata nel 2002, PCP vantautilizzando un processo di investimento collaudato attraverso diversi cicli di credito per investire in oltre 170 aziende. La società è specializzata nel fornire soluzioni di finanziamento su misura ad imprese di medie dimensioni che spesso incontrano difficoltà nell'ottenere prestiti attraverso i canali tradizionali e che, solitamente, non desiderano vendere partecipazioni azionarie per sostenere la propria crescita. Negli ultimi dieci anni, PCP ha anche offerto prestiti legati alla sostenibilità, guadagnando una solida reputazione per gli investimenti con uno scopo, che hanno suscitato l'interesse di grandi investitori istituzionali.PCP. Si affiancherà ai team specializzati nel credito privato e strutturato, che gestiscono un patrimonio di 22 miliardi di euro, permettendo a M&G di ampliare la propria offerta ai clienti in un segmento in cui PCP vanta già solide relazioni e un ampio network di origination. Con sede a Stoccolma, PCP può contare su un team di 45 persone e ha raccolto circa 7 miliardi di euro dalla sua fondazione. Per effetto dell'operazione, M&G acquisirà il 70% di PCP; il management della società manterrà il controllo del restante capitale. Non ci saranno cambiamenti nel team di gestione o nelle strategie di investimento di PCP."L'acquisizione di una quota di maggioranza di P Capital Partners si allinea perfettamente alla nostra strategia di crescita nei mercati privati, ambito nel quale aspiriamo a diventare leader in Europa - ha dettodi M&G Investments - L'esperienza di P Capital Partners nel segmento corporate non-sponsor e il suo track record ventennale offriranno ai nostri clienti l'accesso a una vasta gamma di soluzioni differenziate, migliorando il nostro modello di servizio. Grazie alla nostra scala e alla nostra capacità distributiva, questa sinergia è altamente efficace e distintiva".