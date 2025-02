Newlat Food, chiusura anticipata dell'offerta bond a 350 milioni di euro

Newlat Food

(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che l'- avviata in data 4 febbraio, chiusa anticipatamente nella medesima giornata con contestuale esercizio dell'opzione di incremento dell'ammontare complessivo offerto di un ulteriore importo fino a massimi 50 milioni di euro e riaperta in data 5 febbraio 2025 - è stataopo che le offerte di acquisto sono state collocate per unLa data di emissione delle Obbligazioni - coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse - è stabilita per il 12 febbraio 2025 e la relativa data di scadenza è stabilita per il 12 febbraio 2031. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT, che coinciderà con la data di emissione, sarà disposta dacon separato avviso. La società ha anche presentato all'Irish Stock Exchange, che opera come, una domanda di ammissione."Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi del grande successo del nostro secondo prestito obbligazionario, che ha raggiunto l'ammontare di 350 milioni grazie a un ampio e diversificato parterre di investitori istituzionali - ha detto il- Le risorse finanziarie raccolte permetteranno di rimodulare l'indebitamento finanziario della società e supportare la prosecuzione della strategia di M&A nel settore "food & beverage", sia in Italia che all'estero".