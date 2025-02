Banca Popolare di Cortona, utile record di 4,26 milioni di euro nel 2024

(Teleborsa) -ha chiuso il 2024 con l'più alto della sua storia, a 4,26 milioni di euro, in buon incremento (+ 15,1%) rispetto a quanto realizzato nel 2023, pari a 3,7 milioni di euro., inclusivi della quota di utile che si prevede di destinare al rafforzamento patrimoniale, ammontano ad euro 41.761 mila, in incremento del 11,88% rispetto al valore 2023, che era stato di euro 37.327 mila.Glidi vigilanza, CET 1, TIER 1 e Total Capital, raggiungono quindi la misura del 18,08%, in buona crescita rispetto al 17,01% del 2023 e ben al di sopra dei coefficienti minimi regolamentari.Il 2024 è stato un esercizio di buona soddisfazione anche per la crescita del, che sale complessivamente di oltre il 5%. Incrementi si sono registrati negli impieghi alla clientela (+ 1,9%), nella raccolta diretta da clientela (+ 4,10%) e nella raccolta indiretta (+ 15,5%).