Borse europee caute. A Milano occhi su risiko bancario e Iveco

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, dove i riflettori restano accesi sui titoli bancari: labalza di oltre 6 punti percentuali dopo l' offerta di scambio lanciata a sorpresa da BPER . In rally anche, con un balzo a doppia cifra, dopo i conti del 2024 e l'annuncio dei propositi di spin off delle attività sulla difesa.Più in generale il sentiment degli investitori è concentrato suglii e sul mercato del lavoro americano.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,04. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,31%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,90%.Sulla parità lo, che rimane a quota +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,43%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,14%, poco mosso, che mostra un -0,1%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,14%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 37.167 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 39.427 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+14,74%).Ottima performance per, che registra un progresso del 7,39%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,86%.Buona performance per, che cresce dell'1,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,24%.scende del 2,60%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,41%.Tentenna, che cede l'1,03%.Tra i(+2,36%),(+1,60%),(+1,15%) e(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,60%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.