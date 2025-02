India, banca centrale taglia tassi al 6,25%

(Teleborsa) - La banca centrale indiana ha tagliato i tassi di interesse per la prima volta in quasi cinque anni, con l'intento di rivitalizzare la crescita della terza economia asiatica.Il Comitato di politica monetaria della Reserve Bank of India ha ridotto il tasso pronti contro termine di 25 punti base, portandolo al ??6,25% dal 6,5%, in linea con le aspettative di molti economisti.Il taglio avviene quando in un momento in cui il PIL ha rallentato al 6,7% al minimo degli ultimi quattro anni.