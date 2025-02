Iveco: nel 2024 ricavi a 15,29 miliardi, dividendo 0,33 euro. Valuta spin off nel 2025 del business Defence

Iveco

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diapprova i risultati preliminari del 2024, che "segnano un altro anno di solida performance", e propone un dividendo annuale di 0,33 euro per azione ordinaria.consolidati sono stati pari a 15.289 milioni di euro rispetto a 15.978 milioni di euro nel 2023. I Ricavi netti delle Attività Industriali sono stati pari a 14.948 milioni di euro rispetto a 15.640 milioni di euro nel 2023, con i migliori prezzi che hanno parzialmente compensato i minori volumi in Truck e Powertrain.L’è stato pari a 982 milioni di euro (un aumento di 11 milioni di euro rispetto al 2023) con un margine del 6,4% (un aumento di 30 punti base rispetto al 2023). L’EBIT adjusted delle Attività Industriali è stato pari a 851 milioni di euro (849 milioni di euro nel 2023), con i migliori prezzi che hanno più che compensato i volumi inferiori. Il margine EBIT adjusted delle Attività Industriali è stato pari al 5,7% (in crescita di 30 punti base rispetto al 2023), con miglioramenti del margine in Bus, Defence e Powertrain.L’è stato pari a 569 milioni di euro (in aumento di 181 milioni di euro rispetto al 2023) dopo aver escluso dall’utile netto effettivo di 394 milioni di euro principalmente la perdita di 145 milioni di euro derivante dal trasferimento del business Fire Fighting, 96 milioni di euro di costi per la campagna motori e 94 milioni di euro di benefici fiscali dovuti al riconoscimento di attività per imposte differite nella giurisdizione tedesca. Ilè stato pari a 2,09 euro, un aumento di 0,74 euro rispetto al 2023.Il Consiglio di Amministrazione sta valutando dinel corso del 2025 attraverso uno spin-off. "Una separazione semplificherebbe la struttura del Gruppo, accrescerebbe la focalizzazione del management e creerebbe flessibilità strategicaper entrambi i business", ha detto il CEO Olof Persson.a livello di gruppo un ebit adjusted tra 980 milioni e 1.030 miliardi di euro. Per le attività industriali le attese sono di ricavi netti stabili, ebit adjusted fra 850 e 900 milioni e un free cash flow fra 400 e 450 milioni."Riconfermiamo la nostra prospettiva preliminare per l'intero anno 2025 per i veicoli pesanti in Europa tra 280 e 290 mila immatricolazioni, che indica una stabilizzazione del mercato. Per i veicoli medi prevediamo che i volumi saranno leggermente in calo rispetto al 2024. Per i veicoli leggeri, la nostra prospettiva per il settore in Europa e' sostanzialmente invariata rispetto al 2024. Queste prospettive riflettono le nostre aspettative per un anno a due velocità: minore attività nella prima metà, con una ripresa nella seconda", ha affermato Persson. "Nel 2025 e nel 2026 accelereremo l'implementazione del nostro Programma di Efficienza e rivedremo la priorità di alcuni investimenti con l'obiettivo di ridurre la spesa operativa, senza per questo generare impatti sul nostro piano di sviluppo prodotti, il che equivarrà a un risparmio di 300 milioni di euro rispetto ai dati consuntivi dell'intero anno 2024".