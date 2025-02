Milano tiene la posizione con rally Iveco. Bene Pop Sondrio e TIM

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un +0,16%. Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale tedesca è scesa più del previsto a dicembre, con un calo del 2,4% rispetto al mese precedente.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,039. L'continua gli scambi a 2.876,8 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,71%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,96%), raggiunge 71,29 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +109 punti base, con ilche si posiziona al 3,46%.poco mosso, che mostra un -0,06%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,31%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,29%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 37.085 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 39.337 punti. Pressoché invariato il(-0,13%); in lieve ribasso il(-0,45%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 18,87% (sta valutando la possibilità di scorporare la sua divisione nel settore difesa, mentre per il 2025 ha previsto un moderato aumento dell'utile operativo). Svettache segna un importante progresso del 6,06% (nuove ipotesi di M&A). Vola, con una marcata risalita del 6,04% (dopo l'offerta da 4,3 miliardi di euro di BPER). Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,99% (dopo la comunicazione di ricavi stabili nel 2024).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,43%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,98%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,42%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,38%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,39%),(+2,42%),(+1,90%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%.scende del 2,56%. Calo deciso per, che segna un -2,32%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,90%.