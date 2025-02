Tesmec si aggiudica contratto in Francia per 40 milioni di euro

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali,, società del gruppo EDF (Electricitè de France) che gestisce la rete di distribuzione elettrica francese, relativo alla fornitura di apparecchiature di nuova generazione per il telecontrollo e l'automazione della rete elettrica, per un(di cui 3 opzionali). Dopo una prima fase di sviluppo del progetto, nel rispetto delle condizioni di qualificazione tecnica di Enedis da parte di Tesmec, è previsto un deployment massivo e costante su tutto il territorio nazionale francese, cadenzato sul periodo di contratto.Il contratto rafforza il posizionamento di Tesmec nel business delle tecnologie per l'infrastruttura elettrica e nel mercato francese, rappresentando undel settore Energy Automation."Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo futuro della rete elettrica francese, sfruttando la competenza maturata nelle tecnologie digitali per il settore elettrico - ha commentato- Il progetto EMIS ci permette di affiancare Enedis, una delle principali utility europee, nel garantire un'integrazione capillare delle energie rinnovabili, un pieno supporto alla mobilità elettrica e una massima resilienza della rete di fronte a eventi meteorologici estremi. Allo stesso tempo, questo risultato rappresenta un successo strategico per Tesmec Automation: dopo aver consolidato la nostra posizione come partner affidabile per i principali player italiani, stiamo lavorando in modo efficace per sfruttare le opportunità e il potenziale offerti dai mercati internazionali".