Volksbank, utile 2024 sale a 126 milioni. Dividendo di 1 euro per azione

(Teleborsa) - La banca altoatesinaha chiuso ilcon unin crescita a 126 milioni di euro, in aumento del 25% rispetto al molto positivo 2023 e raggiungendo un'eccellente redditività netta, con un rendimento del patrimonio tangibile (RoTE) al 13,9%, livello ben superiore alle aspettative degli azionisti europei.Ilregistra un incremento del 5,5%, arrivando a circa 389 milioni di euro, grazie ad una crescita del margine commissionale (+5,4%) e del risultato netto del portafoglio finanziario ed una tenuta del margine da interessi.Leda clientela raggiungono i 21,9 miliardi di euro (in crescita del 3,3% rispetto ai 21,2 miliardi di euro del 2023). In particolare, la liquidità delle famiglie ed imprese è cresciuta di circa 250 milioni di euro, i crediti netti alla clientela di circa 15 milioni di euro e la raccolta indiretta (fondi comuni di investimento, obbligazioni, azioni, assicurazioni vita, etc.) è cresciuta di oltre 425 milioni di euro.Ildi credito si mantiene stabilmente basso, contenuto a 1 punto base, grazie al contributo delle riprese da incasso sul portafoglio deteriorato che ha compensato gli accantonamenti sulle posizioni di nuova classificazione. La quota netta del portafoglio dei crediti deteriorati sul portafoglio complessivo () è ulteriormente sceso ad 1,7% (1,9% nel 2023). Le coperture del portafoglio deteriorato sono stabili al 59% in controtendenza e ben al di sopra rispetto al Sistema."I dati del 2024 confermano ulteriormente la cresciuta solidità di Volksbank con il patrimonio netto che supera il miliardo di euro ed il conseguente rafforzamento degli indicatori patrimoniali - ha commentato il- Molto importante nell'anno è stata l'attività di diversificazione delle fonti di funding con l'emissione di un'obbligazione bancaria garantita per 300 milioni di euro e la maggiore liquidità da clientela (peraltro molto ben frazionata) che ha permesso di rafforzare le riserve disponibili. Nel 2025 l'attenzione sarà rivolta all'ulteriore stabilizzazione dei risultati della banca rispetto alla volatilità degli scenari macroeconomici, in particolare per quanto riguarda il rischio tasso, le commissioni e l'ulteriore diversificazione del portafoglio titoli della Banca".Il CdA proporrà all'Assemblea 50 milioni euro di(1 euro per azione).