Azimut, raccolta netta a gennaio di quasi 700 milioni di euro

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha registrato nel mese di2025 unadi 696 milioni di euro, di cui 538 milioni di euro (77%) sono stati indirizzati verso soluzioni gestite. Ilcomprensive del risparmio amministrato si attesta a fine gennaio a 109,8 miliardi di euro, di cui 71,9 miliardi fanno riferimento alle masse gestite."Con una raccolta netta di circa 700 milioni di euro a gennaio,nelle nostre soluzioni gestite attivamente, che hanno attratto il 77% dei nuovi flussi - ha commentatodel Gruppo - La forte crescita in tutti i 18 Paesi in cui operiamo ha portato le massi totali a quasi 110 miliardi di euro, raggiungendo un nuovo massimo storico. Questo risultato riflette la nostra costante attenzione all'innovazione, alla diversificazione geografica e alla gestione attiva come elementi distintivi della nostra strategia. In un contesto di mercato in continua evoluzione, il nostro impegno resta fermo nel fornire ai nostri clienti soluzioni d'investimento di alta qualità nei mercati pubblici e privati".