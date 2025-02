Borse europee positive, Piazza Affari si allinea

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Tenaris

Interpump

Ferrari

Iveco

Banca Popolare di Sondrio

Banco BPM

Nexi

BPER

Carel Industries

Banca Generali

MFE A

Technoprobe

Garofalo Health Care

Philogen

(Teleborsa) - In un panorama europeo positivo, si registra, che chiude la seduta sopra la parità. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,58%.L'attenzione rimane sull'escalation delle, con il presidente USA Donald Trump che ha annunciato nuovidel 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, oltre ai dazi già presenti sui metalli.Sul fronte macroeconomico, è migliorato il sentiment degli investitori in Europa a febbraio, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istitutotedesco.Tra le società, maglia rosa a Iveco che continua a beneficiare dell'ipotesi di separare il business della Difesa. Acquisti su TIM in attesa dei conti e dell'aggiornamento del piano, che verranno presentati giovedì, con il gruppo al centro di vari rumors di M&A. Realizzi sulla Popolare di Sondrio su cui BPER ha lanciato un'OPS. Focus su BPM che domani riunirà il CdA sui risultati 2024 e l'aggiornamento del piano.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,031. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,48%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,87%), che raggiunge 72,33 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,57%, in luce, con un ampio progresso dello 0,77%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,42%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,50%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 39.505 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 10/02/2025 è stato pari a 3,22 miliardi di euro, in calo del 25,27%, rispetto ai 4,3 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,54 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,09 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 4,85%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,44%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,05%.avanza dell'1,99%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,76%.scende dell'1,60%.di Milano,(+8,96%),(+3,11%),(+2,80%) e(+2,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,22%.Calo deciso per, che segna un -2,16%.