Confidi Systema!, utile 2024 in calo a 1,4 milioni di euro. 92mila le imprese associate

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon con un, in diminuzione rispetto ai 2 milioni di euro dell'esercizio 2023.Loè pari a 644 milioni di euro (vs 711 milioni a fine 2023). Ilsi attesta oltre i 228 milioni di euro. Il Total Capital Ratio è al 48,43%, in crescita sul dato di fine 2023."Pur in un contesto economico internazionale ancora complicato e soprattutto con una prospettiva futura instabile, in Confidi Systema! abbiamo lavorato nel corso del 2024 per supportare le imprese e le loro esigenze, con prodotti semplici e finalizzati - dichiara il- La nostra marcata vocazione imprenditoriale, unita ad importanti investimenti in tecnologia e risorse, ci ha consentito di essere efficaci mixando garanzia, credito diretto, consulenza e agevolazioni"."Laperfezionata nel mese di ottobre con Cooperativa Artigiana di Garanzia di Lecco, Cooperativa Artigiana di Garanzia di Brescia, Creditfidi e Sinvest, ci ha consentito, in linea con il Piano Strategico SMART, dia, migliorare la diversificazione territoriale e dimensionale delle garanzie rilasciate e ampliare il perimetro delle imprese da servire grazie anche alla costituzione della nuova Area Centro Italia con sede a Chieti", ha aggiunto.al 31 dicembre 2024 sono 91.700, contro i 70.428 di un anno prima.