De' Longhi acquista azioni proprie per oltre 2,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 16 gennaio 2025,ha comunicato di avertra il 3 ed il 7 febbraio 2025, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 33,4849 euro, per unpari aConsiderando sia le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a servizio del piano di "Stock Option 2020-2027", sia le operazioni complessivamente compiute nell’ambito dello Share Buy-Back, al 7 febbraio De' Longhi detiene 234.089 azioni proprie, corrispondenti allo 0,1547% del numero complessivo di azioni ordinarie.In Borsa, discesa moderata per il, che chiude la giornata del 10 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.