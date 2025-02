Elica e l'Università Politecnica delle Marche insieme per promuovere cultura e innovazione

(Teleborsa) - Elica, azienda italiana all'avanguardia nel design e nella produzione di elettrodomestici dedicati al cooking, è stata sponsor del, tenutosi il 6 febbraio presso l'Aula Magna dell'Università Politecnica delle Marche. L'evento, che ha visto protagonista il premio oscar Nicola Piovani alla direzione della FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana, è stato uno dei dieci appuntamenti della, manifestazione musicale promossa dalla stessa Università, nata con l'obiettivo di avvicinare la comunità accademica e cittadina alla grande musica."Da sempre, crediamo fortemente nelle connessioni tra mondo accademico e tessuto imprenditoriale, perché è anche grazie a queste sinergie che il territorio e il suo patrimonio possono continuare a restituire valore alla comunità. Il solido legame con l'UNIVPM è una manifestazione concreta di questa visione e guarda a favorire la crescita delle competenze, investendo nella formazione delle nuove generazioni" ha dichiaratoElica collabora attivamente con l'Università anche attraverso iniziative concrete a supporto della formazione. Tra queste, si distingue ildella Facoltà di Ingegneria, finanziato da Elica per formare professionisti specializzati nella progettazione elettronica di sistemi di riscaldamento a induzione e a microonde per piani cottura, e l'assegnazione periodica di borse di studio destinate agli studenti del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica.