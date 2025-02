Festival di Sanremo, Generali partner per il terzo anno consecutivo

(Teleborsa) -torna anella 75ª edizione del. L’evento - spiega la nota - sarà raccontato da una suggestiva cornice, il “Balconcino Generali” dell’Agenzia di Sanremo, con la voce dirotagonista della nuova serie TV Bel Canto. L’attrice proporrà collegamenti durante il “Prima Festival” e sarà portavoce di una prospettiva privilegiata sul Teatro Ariston attraverso i social, per coinvolgere ed entusiasmare anche le nuove generazioni.Dal 10 al 15 febbraio sarà in onda su Rai 1 e Rai Premium lo spot TV dedicato a Generalivicina a tutti i suoi clienti nelle scelte da prendere oggi per proteggere il domani."Un’ambizione, quella della prima Compagnia assicurativa in Italia, resa concreta grazie all’impegno quotidiano di agenti e consulenti, che svolgono il ruolo con professionalità e responsabilità su tutto il territorio italiano", si legge ancora nella nota.sarà anche al FantaSanremo con la legaper accogliere tutte le persone che sceglieranno di giocare durante i giorni della kermesse all’iniziativa social