Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -. L'attenzione rimane sull'escalation delle tensioni commerciali, con il presidente USA Donald Trump che ha annunciato ieri nuovi dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, oltre ai dazi già presenti sui metalli. Sul fronte macroeconomico, è, secondo l' ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,031. Deciso balzo in alto dell'(+1,52%), che raggiunge 2.904,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,32%, a 71,93 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +111 punti base, con ilche si posiziona al 3,46%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,42%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,63%, eavanza dello 0,21%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 37.227 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 39.486 punti. In moderato rialzo il(+0,56%); sulla stessa tendenza, sale il(+0,8%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,90% (nuovi massimi storici questa mattina dopo il balzo di venerdì su scorporo difesa). Buona performance per, che cresce del 2,14%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,67% (indiscrezioni di un interesse da parte di Iliad ad una possibile combinazione con TIM e sul fondoche avrebbe avviato trattative per acquisire la quota di, oltre la fatto chestarebbe valutando una possibile partnership con un investimento azionario nella società). Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,59%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,92%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,38%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,22%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,98%),(+2,42%),(+1,64%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,62%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,11%. Tentenna, che cede lo 0,70%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.