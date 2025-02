Sabaf, azioni proprie all'1,5% del capitale sociale

Sabaf

Produttore di componenti per elettrodomestici

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 19 dicembre 2024,ha comunicato che, tra il 3 e il 7 febbraio 2025, hacomplessivamentead un prezzo medio unitario di 15,2243 euro per azione e per unpari aA seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 7 febbraio, un totale di 191.068 azioni proprie, pari all'1,506% del capitale sociale.Nel frattempo, in Borsa, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il, che si attesta a 15,3 euro.