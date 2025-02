Urso a Parigi: l'Italia promuove un'IA antropocentrica per lo sviluppo sostenibile

(Teleborsa) - Al Vertice internazionale per l', il, ha ribadito la visione italiana di un'intelligenza artificiale etica, regolamentata e inclusiva. Secondo Urso, l'Europa deve seguire una via autonoma, sicura e antropocentrica, in cui la tecnologia rimanga al servizio dell'uomo."L'Europa ha il dovere di costruire un modello di sviluppo dell'IA che segua una strada autonoma, equilibrata e sicura, secondo la propria visione antropocentrica, in cui. È questa la strada indicata dall'Italia nel disegno di legge del governo Meloni che anticipa il Regolamento UE definito proprio su impulso del nostro Paese. In questo contesto – ha affermato Urso nel corso del panel sulle migliori applicazioni dell'IA nel mondo produttivo – si è caratterizzata anche la presidenza italiana del G7 che ha dato avvio all'AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile, in linea con il Piano Mattei promosso dal Presidente Meloni".Il Ministro ha ricordato comefavorendo investimenti e innovazione. "L'IA, ma un motore di crescita inclusiva. Per questo abbiamo creato l'AI Hub for Sustainable Development, lanciato insieme all'UNDP sotto la nostra presidenza del G7".L'destinata ai Paesi emergenti, con particolare attenzione all'Africa, e opererà in sei settori chiave: energia, agricoltura, salute, acqua, istruzione e infrastrutture. "Vogliamo accompagnare le piccole e medie imprese africane – ha spiegato Urso – verso, che risponda alle loro esigenze locali".Urso ha inoltre sottolineato la, essenziali per l'evoluzione dell'IA e la sicurezza dei dati. "L'Italia è consapevole che il controllo dell'IA passa dalla capacità di processare grandi quantità di dati in modo rapido e sicuro. Per questo, abbiamo due tra i più potenti supercalcolatori al mondo: il Cineca a Bologna e, soprattutto, il Davinci di Genova, che oggi è il terzo più performante a livello globale".L'importanza dei supercalcolatori non riguarda solo la ricerca scientifica, ma anche"I data center sono le miniere del futuro, e l'Italia è al centro della connettività globale, con una posizione strategica tra Europa, Africa, Penisola Arabica e Indo-Pacifico. Investire in supercalcolo significa garantire che i nostri dati e il nostro know-how rimangano sotto il controllo dell'Europa, senza dipendere da altri attori globali".L'AI Act europeo rappresenta un passo avanti, ma Urso avverte: "che abilitino gli investimenti e diano all'Europa un ruolo di primo piano a fronte dell'azione degli altri grandi attori a livello globale".