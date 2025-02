Carlyle, utili distribuibili sotto le attese. AUM a 441 miliardi di dollari

Carlyle

(Teleborsa) - Il colosso del private equity statunitenseha comunicato che l'ordinari nel quarto trimestre del 2024 è stato di 211 milioni di dollari e 1 miliardo di dollari per l'anno fiscale 2024, ovvero 0,57 e 2,77 dollari per azione, rispettivamente. Glisono stati di 384 milioni di dollari nel Q4 2024 su base ante imposte, o 0,92 dollari per azione ordinaria su base post imposte (4 centesimi in meno rispetto alle aspettative degli analisti, secondo le stime di LSEG). Il DE dell'anno fiscale 2024 è stato di 1,5 miliardi di dollari, o 3,66 dollari per azione ordinariaGlisono di 441 miliardi di dollari al 31 dicembre 2024, aumentati del 4% rispetto all'anno precedente. L'aumento nel 2024 è stato principalmente determinato da un aumento dell'11% in Global Investment Solutions attribuibile agli afflussi, in particolare nei fondi AlpInvest Secondaries & Portfolio Finance e CAPM. Global Credit AUM è aumentato del 2%, trainato dagli afflussi in tutto il segmento, tra cui la chiusura di dieci nuovi CLO e l'ultimo fondo Opportunistic Credit.Glisono stati di 14,2 miliardi di dollari nel Q4 2024 e di 40,8 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2024, costituiti interamente da attività di raccolta fondi che sono aumentate del 10% rispetto all'anno fiscale 2023. Gli afflussi di 63,5 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2023 includevano 26 miliardi di dollari di transazioni di riassicurazione chiuse presso Fortitude. Ilè stato di 17,6 miliardi di dollari nel Q4 2024 e di 42,7 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2024, un aumento del 48% rispetto ai 28,8 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2023."Carlyle ha realizzato un solido 2024, raggiungendo tutti gli obiettivi finanziari che ci siamo prefissati, tra cui utili correlati alle commissioni e margine FRE record, e solidi afflussi - ha commentato il- Mentre entriamo nel 2025, prevediamo un elevato livello di attività sulla nostra piattaforma e rimaniamo concentrati sulla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti".