Dall'inverno demografico al rinascimento partecipativo: l'intervento di Meloni alla Cisl

(Teleborsa) - Si è aperta questa mattina a Romacui ha partecipato anche la. Un invito che la Premier ha accettato - afferma - per "dimostrare ilnutro per una delle principali organizzazioni sindacali" del Paese., soprattutto quando l'interlocutore, ma guarda al merito con onestà ", ha rimarcato Meloni, ricordando l'etimologia della parola confronto. "E' quello che abbiamo fatto in questi due anni" - ha spiegato - "ogni volta che ci siamo confrontati, abbiamo fatto un passi in avanti per i diritti dei lavoratori, per la bontà del nostro sistema produttivo e per la crescita" del Paese. "nell'accezione più nobile del termine"."Questa assemblea si svolge - ha sottolineato - in unper la Cisl, alla vigilia del Consiglio generale. Un esercizio diche non può essere ignorato da chi come me ha imparato dalla sua lunga militanza politica il valore di momenti come questo". ", alla sua ultima assemblea come segretario generale"- ha affermato la Premier, ricordando i meriti del sindacalista ed aggiungendo "il. cercando di accogliere le istanze di buon senso che portava avanti". ", sapevamo che avevamo di fronte qualcuno a cui interessava il bene dei lavoratori o di una parte politica".Fra i- ha ricordato la Premier - c'è la, la "assoluta priorità che questo governo ha individuato nel proprio lavoro. Lo dimostra la mole di iniziative che abbiamo portato avanti per incentivare le, per sostenere le imprese che creano occupazione, perdel mercato del lavoro,per i lavoratori". Meloni ha citato ancora i dati sull'occupazione, la serie di misure contro il crollo potere d'acquisto, il non pieno adeguamento degli stipendi, ma soprattutto l'aver postodelle misure per i lavoratoririspetto al passato.o, ma io sono consapevole che le possiamo affrontare se ci lavoriamo insieme, con la concretezza con cui abbiamo lavorato in questi due anni". Fra le sfide, Meloni ha citato il tema dell, che "non investe solo l'Italia ma anche l'Europa ed ha enormi implicazioni sulla sostenibilità del nostro sistema sociale e sulla tenuta del mercato del lavoro". La Premier ha ricordato che in venti anni abbiamo perso 2,2 milioni di lavoratori under 35e sono raddoppiati i lavoratori over 50."Questo è un governo che ha dato allaed allala centralità che merita, perché si tratta certamente di una materia economica", ha sottolineato Meloni, ricordando il "pacchetto di interventi" in tal senso (genitorialità, congedo parentale, mamme lavoratrici).Un cenno anche al, ma anche il tema caldo dell'impatto dell'intelligenza artificiale. "Penso che la grande sfida sia costruire un mercato del lavoro in cui ci siano ancora operai, ci siano ancora tecnici e professionisti, che magari svolgeranno quella mansione in modo diverso", ha spiegato la Presidente del Consiglio auspicando l'avvio di programmi sig, l'avvio di"Il titolo di questa assemblea è il coraggio della partecipazione", ha ricordato Meloni, aggiungendo che occorre "una volta per tutteche anche nel mondo del sindacato qualcuno si ostina ancora a sostenere".Ciò significa "gfondata sulla condivisione degli oneri e degli onori, promuovere la partecipazione dei lavoratori al destino della propria impresa e rafforzare le politiche di welfare ed il peso della contrattazione legata ali territori e alla dimensione aziendale. Sono questi alcuni dei punti di unche una Nazione moderna che fa della coesione sociale la sua cifra, deve perseguire. Ed è questo il motivo per il quale non abbiamo avuto alcun dubbio a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione al lavoro che la Cisl ha promosso e che è diventata il testo base in discussione al Parlamento", ha concluso.