Fine Foods, tre nuovi manager per controllata Euro Cosmetic dopo ottimizzazione

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha annunciato l', la società del Gruppo dedicata alla Business Unit Cosmetica: Orietta Riccaboni, Commercial Director; Paolo Colosio, Plant Director; Benedetta Suardi, Technical and Scientific Director., Euro Cosmetic, sviluppa e produce in conto terzi una ampia gamma di prodotti cosmetici per la cura della persona, coprendo i segmenti oral care, skincare, deodorazione, detersione, hair care e profumi. Dopo una fase di integrazione, riorganizzazione e investimenti strategici mirati alla crescita, Euro Cosmetic, sotto la guida dell'AD Giovanni Eigenmann, mostra "a cui i tre nuovi manager sono chiamati a dare il loro forte contributo", si legge in una nota."Dopo l'acquisizione abbiamo intrapreso undella sua operatività: dalla struttura organizzativa ai processi produttivi, dall'ammodernamento degli impianti e dello stesso stabilimento alle certificazioni di qualità delle produzioni, dal clima aziendale al benessere delle persone, agli impatti in materia ESG e ora possiamo contare anche su manager di altissimo profilo", commentadi Fine Foods & Pharmaceuticals.