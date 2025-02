I dazi frenano i mercati asiatici, investitori puntano su obbligazioni e oro

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Con la Borsa dirimasta chiusa per la Festa della Fondazione Nazionale Giapponese, spicca la flessione sotto la parità dell'(-0,68%).Le borse cinesi, e in generale i mercati asiatici, pagano soprattutto gli ultimi sviluppi dellatra: i nuovi dazi di Trump sull'alluminio e sull'acciaio, che si sommano infatti a quelli esistenti sulle importazioni cinesi, hanno alimentato un generale sentimento di avversione al rischio.L'incertezza ha favoritodiffuse sui principali indici asiatici, con gli investitori che si sono spostati verso asset rifugio comePoco sotto la parità(-0,55%); sale(+0,71%).Leggermente negativo(-0,5%); sui livelli della vigilia(+0,05%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,03%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%.Il rendimento per l'è pari 1,32%, mentre il rendimento deltratta 1,63%.