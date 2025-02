La Perla: 16 manifestazioni di interesse, richiesta proroga termini

(Teleborsa) - Sonoe nei termini da altrettanti soggetti industriali e finanziari in risposta all'avviso di vendita unitaria degli asset del GruppoLo rende noto ilAlla luce del crescente interesse riscontrato, in particolar modo a ridosso della scadenza, i- si legge nella nota -per la presentazione delle manifestazioni di interesse di un paio di settimane, così da garantire la massima partecipazione alla procedura.Valutate le istanze, gli operatori che hanno manifestato il proprioi dati e i termini del bando di acquisizione, nel rispetto della clausola di riservatezza, e successivamente formulare un'eventuale proposta vincolante di acquisto.“Unstiamo trasformando una crisi in un'opportunità di rilancio industriale, un segnale importante per tutto il comparto della moda”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy,L'avviso di vendita unitaria degli asset del Gruppo La Perla,è stato possibile armonizzare diverse procedure concorsuali – alcune a scopo liquidatorio, di cui una nel Regno Unito, e una italiana finalizzata a individuare una soluzione industriale – con l'obiettivo di garantire una risposta industriale per il futuro del gruppo che valorizzi, al contempo, le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.“Il forte interesse riscontratoDal 2023, il Mimit ha operato con determinazione per tutelare l’eccellenza del marchio La Perla, salvaguardare lavoratrici e lavoratori e rafforzare u