Mercati europei in leggero rialzo. A Milano corrono Prysmian e Ferrari

(Teleborsa) -. "L'economia è complessivamente forte e ha fatto progressi significativi verso i nostri obiettivi negli ultimi due anni", ha detto il presidente della Fed,, davanti alla Commissione economica congiunta del Senato americano, sottolineando che "politica". Prosegue intanto l'incertezza sulla politica commerciale americana, con il presidente Donald Trump che ieri sera ha firmato un ordine esecutivo per imporre un dazio del 25% sulle importazioni di acciaio e aumentare quello sull'alluminio dal 10% al 25%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,034. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,25%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,09%, a 73,11 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +113 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,54%.avanza dello 0,43%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,81% sul; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,80% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 39.822 punti. In frazionale progresso il(+0,59%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il(+0,39%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un +3,51%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,42%.avanza del 2,90%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,26%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,24%. Tentenna, che cede l'1,12%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,01%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,76%),(+4,40%),(+2,64%) e(+2,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,49%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,40%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,30%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.