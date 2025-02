Partenza lenta a Piazza Affari, focus su Unicredit

Unicredit

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.A Piazza Affari sotto i riflettori la performance negativa di, caratterizzata da un altonelle, dopo la pubblicazione dei conti . Attesa invece per i risultati di. A Parigi seduta guidata dall'ottima performance diche registra importanti guadagni nonostante i risultati tutt'altro che brillanti del 2024.Sul, battono le attese i dati sulla disoccupazione in Francia che risulta in leggero calo nel quarto trimestre del 2024.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.912,5 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,90%.Sulla parità lo, che rimane a quota +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,27%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 39.414 punti.Senza direzione il(+0,13%); con analoga direzione, pressoché invariato il(+0,01%).di Milano, troviamo(+1,35%),(+1,33%),(+1,28%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,72%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,47%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,15%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,11%.del FTSE MidCap,(+1,59%),(+1,15%),(+0,98%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,60%.Tentenna, che cede l'1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,99%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,95%.