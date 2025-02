Piazza Affari maglia rosa in Europa grazie a rialzi Ferrari e Prysmian

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Ferrari

Prysmian

Azimut

Mediobanca

Terna

Tenaris

Buzzi

Inwit

LU-VE Group

Banca Generali

BFF Bank

Sesa

Garofalo Health Care

Acea

Ascopiave

GVS

(Teleborsa) -. Fa meglio di tutti Piazza Affari, che termina con un aumento dello 0,91% sul FTSE MIB. "L'economia è complessivamente forte e ha fatto progressi significativi verso i nostri obiettivi negli ultimi due anni", ha detto il presidente della Fed,, davanti alla Commissione economica congiunta del Senato americano, sottolineando che "non dobbiamo avere fretta di modificare la nostra posizione politica". Prosegue intanto l', con il presidente Donald Trump che ieri sera ha firmato un ordine esecutivo per imporre un dazio del 25% sulle importazioni di acciaio e aumentare quello sull'alluminio dal 10% al 25%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,035. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.903,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,92%, a 72,99 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +112 punti base, con ilche si attesta al 3,53%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,58%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto (+0,28%).termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 37.582 punti (+0,91%); sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,89% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 39.855 punti. In frazionale progresso il(+0,62%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,38%).A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 3,66 miliardi di euro, con un incremento di ben 416,6 milioni di euro, pari al 12,85% rispetto ai precedenti 3,24 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,09 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,84 miliardi di azioni dell'11/02/2025.Tra idi Milano, in evidenza(+3,40%),(+3,27%),(+2,72%) e(+2,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,09%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,09%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,04%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,86%.Tra i(+5,29%),(+4,11%),(+2,85%) e(+2,60%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,27%.scende dell'1,71%. Calo deciso per, che segna un -1,58%. Tentenna, che cede l'1,19%.