Sostenibilità, Feralpi Siderurgica sigla Sustainability Linked Loan con Garanzia Archimede di SACE

(Teleborsa) -, attiva nel settore siderurgico, ha sottoscritto un finanziamento daAttraverso questa operazione,e supporta le attività finalizzate a realizzare la propria strategia competitiva che integra la. Il finanziamento dei progetti di investimento va nella direzione di raggiungere alcuni tra gli obiettivi contenuti nella ESG Scorecard del Gruppo.Il finanziamento, è composto damilioni ed è finalizzato a supportare gli investimenti industriali ordinari e straordinari di Feralpi Siderurgica e delle sue controllate, nell’ambito del piano di investimenti per il periodo 2024-2026 così da incrementare l’efficienza e la capacità produttiva, aumentare la flessibilità industriale e commerciale, ampliare la gamma di prodotti riducendo l’impatto emissivo delle CO2.Strutturato come un Sustainability Linked Loan, iEsso prevede un andamento del margine legato al raggiungimento di due indicatori di performance ESG. Il primo indicatore è calcolato come rapporto tra le emissioni dirette (Scope 1), indirette (Scope 2 marked based) e parte delle emissioni Scope 3 (secondo le modalità previste dalle linee guida di settore Iron &Steel, definite dalla Science-Based Targets Initiative – SBTi) di gas climalteranti causati direttamente e indirettamente dal Gruppo e la produzione totale dei laminatoi delle società del Gruppo. Il secondo indicatore è relativo alla percentuale di personale dipendente operante in aziende del gruppo certificate in base allo standard ISO45001.Il finanziamento è stato sottoscritto con un pool di istituti bancari che hanno visto il coinvolgimento di BNL BNP Paribas,Italia,(Divisione IMI CIB),che hanno agito in qualità di Finanziatrici, Global Coordinator, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, nonché Sustainability Coordinator. BNL BNP Paribas ha agito anche in qualità di Banca Agente e di SACE Agent. All’operazione hanno partecipato anche Banco BPM,e Cassa Depositi e Prestiti in qualità di MLA e istituti finanziatori.del finanziamento è stata supportata dalla garanzia SACE Archimede. Con Garanzia Archimede,della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo, erogati dal sistema bancario alleimprese italiane, garantendo fino al 70% dell’importo."Questo finanziamento - ha dichiarato, Presidente di Feralpi Group - rappresenta un ulteriore passo del nostro percorso verso la riduzione degli impatti. Essere all'avanguardia nel settore siderurgico significa anche dimostrare che è possibile coniugare crescita economica e rispetto per l'ambiente e per le persone. La scelta di un Sustainability Linked Loan conferma quindi la volontà di Feralpi di legare la propria performance finanziaria al raggiungimento di obiettivi ESG, rendendo al tempo stesso trasparenti e misurabili i nostri progressi".