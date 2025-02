Valtecne, ricavi stabili nel 2024: linea Medicale supera i 20 milioni di euro

(Teleborsa) -

Valtecne, società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali quotata alla Borsa di Milano, ha registrato nel 2024 ricavi per 30,4 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quanto registrato l'anno precedente (30,7 milioni di euro).





"Sono soddisfatto dell’andamento di Valtecne nel 2024, un anno che segna un traguardo fondamentale con il superamento, per la prima volta, della soglia dei 20 milioni di euro di ricavi nella nostra linea Medicale - ha commentato Paolo Mainetti, Amministratore Delegato di Valtecne -. Questo risultato conferma la validità della strategia che stiamo perseguendo, concentrandoci sempre più sull’ampliamento del nostro business nel settore medicale, un mercato che continua a dimostrarsi particolarmente promettente. I dati di mercato, infatti, sono coerenti con le nostre aspettative: secondo gli analisti di Orthoworld, il mercato ortopedico globale ha registrato una crescita del 5% nel 2024, un dato che è decisamente superiore alla media storica, pari al 3,5%".



"Questi risultati positivi ci motivano a proseguire con fiducia nel nostro percorso di espansione e innovazione, con l’obiettivo di consolidare la nostra leadership in un settore ad alto potenziale", ha aggiunto.



Il progressivo spostamento del business mix verso la linea Medicale è evidente: quest'ultima ha raggiunto il 70% dei ricavi totali rispetto al 60% dell’esercizio 2023 e al 68% del primo semestre 2024. I ricavi della business line Medicale hanno registrato una crescita del 15,1% rispetto al 2023, attestandosi a 21,3 milioni (18,5 milioni al 31 dicembre 2023), superando per la prima volta la soglia dei 20 milioni.



Al contrario, la business line Industriale ha subito una flessione del 25,4% rispetto al 2023, con ricavi pari 9,1 milioni al 31 dicembre 2024 (12,3 milioni al 31 dicembre 2023), a causa delle persistenti difficoltà della manifattura europea, che continua a mostrare segnali di debolezza.