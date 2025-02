Wall Street chiude in positivo, bene il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,38%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.066 punti.Buona la prestazione del(+1,24%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,71%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,16%),(+1,45%) e(+1,07%). Il settore, con il suo -0,79%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+4,80%),(+3,51%),(+3,29%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,43%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+4,52%),(+4,48%),(+4,16%) e(+3,93%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,21%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,47 punti percentuali.scende del 3,01%.Calo deciso per, che segna un -2,77%.