EssilorLuxottica: utile 2024 sale a 2,3 miliardi (+3%), dividendo a 3,95 euro per azione

(Teleborsa) - Nel 2024ha registrato undi 2,35 miliardi, in crescita del 3% rispetto ai 2,28 miliardi dell'anno precedente. Isalgono a quota 26,5 miliardi rispetto ai 25,3 precedenti e nel solo quarto trimestre sono in aumento del 9,2% a cambi costanti.Ilè al 17% a cambi costanti.Ilè di 3,95 euro per azione, con opzione di dividendo in azioni, lo stesso dell'anno precedente.EssilorLuxottica conferma il proprioannuo 'mid-single-digit' dal 2022 al 2026 a cambi costanti (sulla base dei ricavi pro forma del 2021), con un obiettivo compreso tra i 27 e i 28 miliardi. Lo rende noto il gruppo con i conti dell'anno scorso, aggiungendo che prevede di raggiungere un utile operativo adjusted compreso tra il 19 e il 20% del fatturato entro la fine di tale periodo.