Europa cauta con occhi a inflazione USA. A Milano focus sulle banche

(Teleborsa) -, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari, con gli investitori che monitorano. A Milano continua il focus sul settore bancario: ieri sera laha detto che l'OPS dinon riflette il percorso di creazione di valore della banca in ottica standalone e l'offerta non è stata in alcun modo sollecitata, né preventivamente discussa o concordata; stamattinaha comunicato risultati 2024 che vedono un utile netto in crescita del 52% rispetto al 2023 e la stima di raggiungere al 2027 un netto di 2,15 miliardi di euro, oltre che annunciato una revisione al rialzo per il prezzo dell'OPA suStamattina, l'Istat ha evidenziato che ilsi chiude con una(dopo un calo molto peggiore delle attese a dicembre), con la dinamica tendenziale dell'indice corretto per gli effetti di calendario che è stata negativa per tutti i mesi dell'anno.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,038. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,57%. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 72,5 dollari per barile, con un calo dell'1,12%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +110 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,52%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,31%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato 0%, e resta vicino alla parità(-0,01%).Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 37.719 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 39.996 punti. Poco sopra la parità il(+0,32%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,47%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,78% (sulle indiscrezioni chepunta l'operazione di swap con cui rileverebbe da CDP il 9,8% di TIM in cambio del suo 3,8% di Nexi con un conguaglio in denaro). Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,48%. In luce, con un ampio progresso del 2,22%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,88%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,87%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,57%.del FTSE MidCap,(+3,70%),(+2,39%),(+2,25%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,85%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,00%.