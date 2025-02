Fotovoltaico, MergersCorp e Unoenergy IS siglano partnership

(Teleborsa) -, banca d'investimento americana specializzata nelle attività di Investment Banking e Corporate Finance,, società italiana attiva nel settore delle energie rinnovabili, annunciano la firma di unfinalizzato alla valorizzazione di terreni e alloin tutto il territorio italiano.Questa partnership nasce conper entrambe le realtà, favorendo l’incontro tra investitori e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Grazie a questa collaborazione,il proprio, inclusi quelli internazionali, pereccellenza del settore dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili con sedi operative in Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige. Parallelamente, Unoenergy IS potrà supportare i clienti di MergersCorp nel percorso autorizzativo, facilitando l’ingresso degli investitori stranieri nel mercato italiano e garantendo loro un partner solido e strutturato per la costruzione degli impianti."’Questo accordo è fondamentale per poter rispondere alla crescente richiesta da parte di fondi di investimento esteri alla ricerca di opportunità nelle energie rinnovabili e quindi implementate la nostra strategia di crescita nel settore delle energie rinnovabili’", spiega, Partner di MergersCorp."Siamo entusiasti di questa collaborazione con MergersCorp M&A International – fa sapere, Amministratore Delegato di Unoenergy IS – perché grazie alla loro esperienza nel mondo della finanza straordinaria e alla loro rete di buone relazioni possiamo accelerare lo sviluppo di nuovi impianti e consolidare il nostro ruolo di leader nel settore, offrendo soluzioni di alta qualità per la transizione energetica, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite’"."Gli impianti fotovoltaici che saranno costruiti e resi operativi sulla base di questo virtuoso partenariato permetteranno la produzione di gigawatt di energia sufficienti a soddisfare il fabbisogno di numerose imprese e famiglie, attraverso l’impiego di fonte verde. Un fatto che ci proietta nel futuro con rinnovata fiducia’’, conclude L, Business Developer di Unoenergy IS.