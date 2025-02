illimity, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-3%, per mancato pagamento DPS 2024) ilsu, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la"Hold" sul titolo.Gli analisti sottolineano che nel quarto trimestre del 2024 il costo del funding è rimasto elevato al 4% (stabile QoQ), continuando a essere un headwind alla profittabilità del business. A gennaio, il costo marginale del nuovo funding è stato pari al 3,5%, in progressiva riduzione. Nel 2025, tuttavia, il calo del costo del funding sarà graduale per la maggiore persistenza dei depositi. Ila causa dei minori tassi di mercato.Glisu alcuni contratti passati (-20,4 milioni di euro, relativi anche alla partnership con Engineering) sono stati fatti in ottica prudente secondo il management. Non ci sono collegamenti, invece, con la partnership con Apax.Hold confermato in quanto Equita continua a ritenere che lo scenario economico rimanga sfidante. "In tale contesto, continuiamo a pensare che unaconrappresenti unaa beneficio degli azionisti di entrambe le società e con una remunerazione più attraente", si legge nella ricerca.