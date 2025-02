In calo la Borsa di New York. L'inflazione frena la Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street dopo che l 'inflazione negli Stati Uniti ha segnato un aumento superiore al previsto, nel mese di gennaio, portandosi al 3%, livello al di sopra dell'obiettivo della. Il dato ha alimentato le ipotesi tra gli addetti ai lavori di uno slittamento del taglio dei tassi da parte della banca centrale americana, a dicembre e, non più a settembre come previsto.Dopo l'audizione delal Congresso, è apparsa evidente la preoccupazione della Fed per i potenziali rischi di rialzo dell'inflazione nel breve periodo, spiega Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm, che "riflettono in parte l'incertezza sulla politica commerciale degli Stati Uniti e il suo potenziale impatto sui prezzi al consumo". La banca centrale non sembra avere fretta di abbassare ulteriormente i tassi di interesse, e "gli operatori del mercato monetario hanno già ridimensionato le scommesse sui tagli dei tassi quest'anno", aggiunge l'esperto.Sulle prime rilevazioni, ilè in calo (-0,98%) e si attesta su 44.155 punti; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 6.017 punti, in calo dello 0,85%. Negativo il(-0,8%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,7%).