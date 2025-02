Italgas, utile adjusted 2024 sale a 506,6 milioni. Dividendo di 0,406 euro

Italgas

(Teleborsa) -ha chiuso il 2024 conpari a 1.778,8 milioni di euro (+4,0 milioni di euro). L'ammonta a 1.350,9 milioni di euro, con un aumento di 167,2 milioni di euro rispetto al 2023 (+14,1%). Gli oneri finanziari netti aumentano di 22,4 milioni di euro rispetto al 2023 per gli effetti delle emissioni obbligazionarie effettuate a febbraio e settembre 2024.L'utile netto adjusted ammonta a 535,2 milioni di euro (+14,5%). L'si attesta a 506,6 milioni di euro, in aumento rispetto al 2023 (67,0 milioni di euro) del +15,2%.Ilha superato - per la prima volta - il miliardo di euro (1.098,7 milioni di euro), con una crescita di 543,5 milioni rispetto al 2023, garantendo la piena copertura degli investimenti e delle operazioni di M&A, oltre a una copertura parziale della distribuzione dei dividendi, pari a circa 300 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto (esclusi gli effetti ex IFRS 16 e IFRIC 12) è pari a 6.672,3 milioni di euro.Il CdA ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 13 maggio 2025, la distribuzione di undi 0,406 euro per azione (+15,3% rispetto al 2023).