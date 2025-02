Moderate perdite a Wall Street dopo inflazione USA

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,46%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,26%, scambiando a 6.053 punti. Sulla parità il(+0,07%); con analoga direzione, senza direzione l'(-0,09%).negli Stati Uniti ha segnato un aumento superiore al previsto , nel mese di gennaio, portandosi al 3%, livello al di sopra dell'obiettivo della Federal Reserve. Il dato ha alimentato le ipotesi tra gli addetti ai lavori di uno slittamento del taglio dei tassi da parte della banca centrale americana, a dicembre e, non più a settembre come previsto.Dopo l'audizione delal Congresso, è apparsa evidente la preoccupazione della Fed per i potenziali rischi di rialzo dell'inflazione nel breve periodo, spiega Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm, che "riflettono in parte l'incertezza sulla politica commerciale degli Stati Uniti e il suo potenziale impatto sui prezzi al consumo". La banca centrale non sembra avere fretta di abbassare ulteriormente i tassi di interesse, e "gli operatori del mercato monetario hanno già ridimensionato le scommesse sui tagli dei tassi quest'anno", aggiunge l'esperto.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,11%),(-0,56%) e(-0,51%).Tra i(+5,13%),(+1,72%),(+1,29%) e(+1,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,11%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,99%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,10%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,95%.Al top tra i, si posizionano(+7,11%),(+6,67%),(+5,13%) e(+5,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,18%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,30%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,99%.