OPA Mittel, Lake Bidco supera il 91% del capitale. Verso il delisting

Mittel

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Lake Bidco sulle azioni di, l', e quindi ha superato la soglia che determina il sorgere dell’obbligo di acquisto (ossia una partecipazione complessiva superiore al 90%), la cosiddetta procedura di sell-out.L'offerentedell'offerta, compresa la condizione soglia (raggiungimento del 95% del capitale).Pertanto,di Mittel su Euronext Milan e, di conseguenza, si segnala che, in tal caso, i titolari delle azioni che ancora non abbiano aderito all’offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.Ilrappresenta l'per coloro che intendessero aderire all'offerta senza attendere la procedura di sell-out e che il pagamento del corrispettivo è previsto il quinto giorno di Borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, ossia il 6 marzo 2025 (salvo proroghe).