Borse europee positive con trimestrali e geopolitica. Milano zavorrata dalle banche

(Teleborsa) -, mentre gli analisti valutano le nuove trimestrali in uscita e gli sviluppi sul fronte geopolitico. Sul fronte dei risultati societari,ha registrato una crescita organica delle vendite leggermente sopra le attese nel 2024,ha comunicato un utile operativo sopra le previsioni eha riportato profitti migliori del previsto.Per quanto riguarda la geopolitica,hanno avuto una chiamata di 90 minuti ieri e i due paesi hanno. In seguito Trump ha avuto una chiamata separata con l'Ucraina che non è durata altrettanto a lungo, e non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Zelensky/Ucraina nei prossimi colloqui, o se ce ne sarà uno. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato che è irrealistico per l'Ucraina ripristinare i suoi confini pre-2014 o per l'Ucraina diventare membro della NATO.Rimangono ancora timori sul fronte commerciale: pur non avendo ancora firmato alcunché,. I commenti sono arrivati poco prima della visita del Primo Ministro indiano Narendra Modi e dopo che l'amministrazione Trump si è lamentata delle elevate tariffe indiane sulle importazioni dagli Stati Uniti.In Eurozona, i rischi per la crescita economica restano orientati verso il basso, mentre l'inflazione potrebbe collocarsi su livelli più elevati se i salari o i profitti aumentassero più di quanto anticipato, secondo quanto emerso daldella Banca centrale europea (BCE). Intanto, il Presidente della Bundesbankha dichiarato che la BCE dovrebbe allentare gradualmente la sua politica piuttosto che tentare di raggiungere l'elusivo tasso di interesse "neutrale", che si stima sia compreso tra l'1,75% e il 2,25%.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%. Lieve aumento dell', che sale a 2.912,8 dollari l'oncia. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 70,99 dollari per barile.In forte calo lo, che raggiunge +109 punti base (-15 punti base), con ilche si posiziona al 3,54%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,78%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,83%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,68%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 37.585 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 39.863 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,48%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,23%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,31%.avanza del 2,91%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,65%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,35%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,85%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,49%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,30%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,64%),(+4,81%),(+3,41%) e(+3,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,61%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,40%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,21%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.