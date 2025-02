Borse europee positive. Milano inclusa

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Si muove in positivo anche la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,55%.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +103 punti base, con un forte calo di 21 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,48%.svettache segna un importante progresso del 2,09%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,49%, e vola, con una marcata risalita dell'1,52%. Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 37.840 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 40.136 punti.Il controvalore degli scambi nella seduta del 13/02/2025 è stato pari a 4,23 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 3,88 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 1,36 miliardi di azioni, rispetto ai 0,91 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+9,54%),(+4,54%),(+3,81%) e(+3,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,55%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,41%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+11,42%),(+8,40%),(+7,74%) e(+6,50%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,55%.