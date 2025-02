Deere, utile netto in calo del 50% nel primo trimestre

Deere

(Teleborsa) -, una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole, ha registrato undi 869 milioni di dollari per ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 26 gennaio 2025), ovvero 3,19 dollari ad azione, rispetto all'utile netto di 1.751 milioni di dollari, ovvero 6,23 dollari ad azione, per il trimestre terminato il 28 gennaio 2024.Lea livello mondiale sono diminuiti del 30%, a 8,508 miliardi di dollari, nell'ultimo trimestre. Le vendite nette sono state di 6,809 miliardi di dollari per il trimestre, rispetto ai 10,486 miliardi di dollari nel 2024."Le prestazioni di Deere nel primo trimestre evidenziano la nostra continua attenzione all'ottimizzazione dei livelli di inventario di attrezzature nuove e usate nel contesto delle incerte condizioni di mercato che i nostri clienti stanno affrontando - ha affermato il- Stiamo riscontrando prove convincenti che i nostri sforzi stanno posizionando l'azienda per".Deereche l'utile netto per l'rimarrà in un intervallo compreso tra 5 miliardi e 5,5 miliardi di dollari."La stabilità della nostra guidance sull'utile netto non solo riflette la nostra, ma consente anche ai nostri investimenti strategici sostenuti di fornire risultati migliori per i nostri clienti", ha aggiunto May.