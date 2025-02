Innovatec, Roberto Maggio nominato Presidente ed Amministratore Delegato

Innovatec

(Teleborsa) -comunica che in data odierna, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di nominare Roberto Maggio Presidente ed Amministratore Delegato.Il CdA ha, inoltre, deliberato di ripartire ildi Euro 65.000 (oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della carica) deliberato dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 30 gennaio 2025, assegnando un compenso annuo (comprensivo dell’eventualepartecipazione ai Comitati), di Euro 10mila al Presidente ed Amministratore Delegato, Euro 25 mila all’Amministratore Indipendente e Euro 10mila ad ognuno di tutti gli altri Amministratori in carica.Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, nominato quale nuovo membro monocratico dell’Organismo di Vigilanza della società, Raffaella Pizzorno.