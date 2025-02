Mediocredito Centrale, a Fagioli finanziamento di 5 milioni euro con Garanzia Futuro di SACE

(Teleborsa) -sostiene lo sviluppo e la., uno dei leader mondiali nei servizi logistici ad alto contenuto ingegneristico, con unassistito perGrazie all’operazione,, dove serve le principali multinazionali operanti nei settori dell’energia, delle infrastrutture e dell’industria.Fondata nel 1955, Fagioli è uno dei leader mondiali nei servizi logistici ad alto contenuto ingegneristico attraverso le tre principali sedi in Italia, Stati Uniti e Australia e un organico di circa 600 persone. Conil Gruppo fornisce servizi strategici di movimentazione e logistica, facendo leva su competenze ingegneristiche uniche che permettono a Fagioli di operare nei progetti più complessi su scala globale. Ilè azionista di maggioranza della società."Supportare realtà come Fagioli, un’impresa che si distingue per innovazione e qualità, significa per noi alimentare il motore della crescita del Paese", ha dichiarato. "Con questa operazione, diventiamo parte di un percorso che non solo consolida il posizionamento dell’azienda, ma".ha dichiarato: "Il supporto di Mediocredito Centrale, essenziale nell’ambito di una più ampia operazione di finanziamento del Gruppo, è unfacendo leva sul forte posizionamento di mercato, le riconosciute competenze tecniche e la presenza globale del Gruppo"."Come SACE siamo lieti di essere ancora una volta al fianco di Fagioli S.p.A. per una conferma del suo ruolo di leader nei servizi logistici ingegneristici - ha dichiarato- L'investimento nelle flotte consentirà all'azienda di migliorare la sua operatività in Europa, America e Australia, contribuendo al rafforzamento del Made in Italy nel mondo".