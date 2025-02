Antares, per 2024 previsti margini superiori alla guidance

Antares Vision

(Teleborsa) -ha chiuso il 2024 conper(+2% a parità di perimetro) ein crescita del 9%. La società ha previsto anche unsuperiore alla guidance 2024 (11,5-14%) una PFN/EBITDA ratio per Y/E 2024 inferiore alle indicazioni di 4,1 - 3,3x e rispetto a 7,8x registrato a fine 2023. Alla luce della solida accelerazione degli ordini nel quarto trimestre 2024 (in crescita del +16% Y/Y vs. +6% Y/Y registrato nei primi 9 mesi), il top management prevede un inizio positivo del 2025."Nel corso del 2024, il Gruppo ha dedicato grande attenzione alla generazione di cassa e all’implementazione di nuovi processi e procedure che hanno permesso, già nella seconda metà del 2024, di ottenere un deciso miglioramento della profittabilità – ha commentato, AD e Direttore Generale di Antares Vision Group –. In continuità con la storia del Gruppo, abbiamo mantenuto una grande focalizzazione sulle attività di Ricerca & Sviluppo, orientando prevalentemente gli sforzi alla creazione di valore strategico/commerciale e al miglioramento dell’offerta di servizi e prodotti per i nostri clienti. Tali azioni, supportate dal processo organizzativo “One Company” e da una rinnovata struttura commerciale, ci permettono già oggi, e ci permetteranno in futuro, di approfittare in modo coordinato e strutturato delle opportunità di mercato. L'accelerazione registrata nei volumi e nell’order intake del 4Q 2024 ci conforta sull’effettiva solidità delle azioni intraprese".