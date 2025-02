Apertura poco mossa a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 44.712 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 6.122 punti, sui livelli della vigilia.Sui livelli della vigilia il(+0,12%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(+0,1%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,17%),(+0,52%) e(+0,42%). Il settore, con il suo -0,75%, si attesta come peggiore del mercato.Apertura debole a Wall Street con gli investitori ancora cauti dopo l'ultimo annuncio suidel Presidente Trump e i dati sull'pubblicati all'inizio della settimana.Nel premarket in negativo– in calo del 4,5% dopo la pubblicazione dei conti del quarto trimestre che hanno evidenziato perdite superiori alle attese a causa del calo della domanda di vaccini anti Covi – ed, nonostante le indiscrezioni di Bloomberg relative al rilascio delle sue funzionalità legate all'intelligenza artificiale anche in Cina entro la metà dell'anno.Positive invece le performance di(+8%), che guadagna dalla notizia che starebbe valutando investimenti in Bitcoin e altre criptovalute, edopo che l'ultima trimestrale ha riportato utili e vendite superiori alle aspettative.Sulsono stati pubblicati i dati sullanegli Stati Uniti – che rallenta al +0,5% ma batte le attese degli analisti – e di quelli suiche confermano le aspettative del consensus. In calo invece lenegli Stati Uniti che sono scese dello 0,9% rispetto al mese precedente a 723,9 miliardi di dollari, dopo il +0,7% di dicembre (rivisto dall'iniziale +0,4%). Le attese erano per un calo più modesto a -0,2%.