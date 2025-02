Borse europee toniche. Milano inclusa

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Leonardo

Buzzi

Unicredit

STMicroelectronics

Telecom Italia

Moncler

Recordati

Inwit

Ariston Holding

Carel Industries

Ferragamo

Tinexta

Banco di Desio e della Brianza

Moltiply Group

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche ilche si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.Gli investitori guardano alle mosse del presidente americano, Donald Trump, in tema di dazi. Se da un lato, l'annuncio di tariffe in vigore non prima di aprile, lascia sperare in negoziati che potrebbero attenuare il loro l'impatto, dall'altro le dichiarazioni del tycoon sul piano commerciale di alleati "peggio dei nostri nemici" con chiaro riferimento all'Unione europea "non ci tratta bene" lascia presagire dazi severi contro l'UE, oltre ai cosiddetti 'dazi reciproci'.Sul fronte societario, riflettori accesi su Unipol e Moncler che hanno alzato il velo sui conti. Realizzi su TIM.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,047. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,05%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +109 punti base, con un forte incremento di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,50%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,28%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,42%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,30% a 38.023 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 40.335 punti.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,73%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,71%.Buona performance per, che cresce dell'1,55%.avanza dell'1,42%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,98%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,73%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,56%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,23%.di Milano,(+8,24%),(+3,29%),(+2,67%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,03%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.