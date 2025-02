Clabo, ricavi e utili in calo nel 2024

Clabo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha registrato nel 2024per 59,2 milioni di euro (63,5 milioni nel 2023) eper 55 milioni (60,5 milioni nel 2023). L'risulta pari a 9,5 milioni (10,4 milioni nel 2023).L'azienda ha poi raccolto ordini per 59,1 milioni (61,4 milioni nel 2023). La posizione finanziaria adjusted risulta pari a 42,6 milioni (40,8 milioni al 30/09/2024)."Il 2024 è stato un anno denso di sfide per il nostro Gruppo a causa della turbolenza del contesto macroeconomico e geopolitico internazionale. In particolare nel terzo trimestre il Gruppo ha registrato un significativo rallentamento nella raccolta ordini, invertendo la tendenza solo nell’ultimo trimestre – ha spiegato il Presidente e Amministratore Delegato di Clabo,–. Il 2025 sembra prospettare dinamiche positive rispetto a quelle del precedente esercizio e siamo fiduciosi di riprendere al più presto il percorso di crescita interrotto nel primo trimestre dello scorso anno".