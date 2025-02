Intesa Sanpaolo nella Climate "A List" 2024 di CDP

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -è stata inserita nella Climateorganizzazione non profit che fornisce un sistema globale di misurazione e divulgazione di informazioni relative all’impatto ambientale. La Climate “A List” - spiega la nota - comprende le società che si sono distinte per la trasparenza e i risultati nel contrasto al cambiamento climatico.società rappresentanti l’80% della capitalizzazione europea e il 66% di quella mondiale hanno partecipato alla valutazione di CDP. Il processo annuale di valutazione effettuato da CDP è ampiamente riconosciuto dal mercato come il gold standard per le tematiche ambientali.L'analisi si basa su dati e informazioni fornite dalle aziende, valutate in una scala da A (migliore) a D-.Sempre in ambito climatico Intesa Sanpaolo - unica banca italiana –. SBTi (Science Based Targets initiative) nasce da una collaborazione tra CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) e il World Wide Fund for Nature (WWF) e basa le valutazioni su una metodologia scientifica indipendente.Questi riconoscimenti- unica banca italiana - negli indici finanziari Dow Jones Best-in-Class World Index e Dow Jones Best-in-Class Europe Index[1], che comprendono le società leader globali della sostenibilità valutate in base a criteri di governance, ambientali e sociali di lungo termine.