Listini europei in ordine sparso, sulla parità Milano. Crollo di Interpump, male Tim

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e termina sulla linea di parità. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un -0,06%.A Piazza Affari consolida i guadagni settimanali. Positiva anche la performance di. Crolla invecedopo la pubblicazioni dei conti del 2024 che hanno visto il gruppo registrare perdite nette sia in termini di ricavi che di utili. Male ancheLeggera crescita dell', che sale a quota 1,05. L'è in calo (-1,14%) e si attesta su 2.893,3 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 70,87 dollari per barile, con un calo dello 0,59%.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +111 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,51%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,44%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,37%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18% sul; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 40.272 punti, sui livelli della vigilia.Senza direzione il(+0,11%); in forte calo il(-1,8%).Il controvalore degli scambi nella seduta del 14/02/2025 a Piazza Affari è stato pari a 3,85 miliardi di euro, in calo rispetto ai 4,24 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,36 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,6 miliardi.di Milano, troviamo(+3,60%),(+2,84%),(+2,56%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -16,30%.Sensibili perdite per, in calo del 7,59%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,21%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,30%),(+3,08%),(+2,72%) e(+2,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -13,75%.In apnea, che arretra del 4,00%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,20%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,38%.